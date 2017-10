Erste Sitzung des neuen Bundestages am 24. Oktober

Berlin (Reuters) - Der neugewählte Bundestag wird am 24. Oktober zu seiner ersten Sitzung zusammenkommen.

A general view of the lower house of German parliament Bundestag in Berlin, Germany September 26, 2017. REUTERS/Fabrizio Bensch

Darauf hätten sich am Mittwoch alle Fraktionen im sogenannten Vorältestenrat verständigt, teilte der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD, Carsten Schneider, mit. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt. An dem Treffen nahmen erstmals auch Vertreter der neu in das Parlament eingezogenen AfD teil. “Die Sitzung des Gremiums fand in geschäftsmäßiger Atmosphäre statt”, sagte Schneider. “Weitere Einzelheiten werden in einer weiteren Sitzung des Vorältestenrates besprochen.”