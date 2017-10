FDP-Vize Kubicki - Schäuble wäre ein guter Bundestagspräsident

Berlin (Reuters) - Bei der Suche nach einem neuen Bundestagspräsidenten bringt jetzt auch die FDP den bisherigen Finanzminister Wolfgang Schäuble ins Spiel.

Free Democratic Party FDP leader Wolfgang Kubicki attends news conference in Berlin, Germany, September 25, 2017. REUTERS/Wolfgang Rattay

“Wolfgang Schäuble wäre sicher ein guter Bundestagspräsident”, sagte Partei-Vize Wolfgang Kubicki der “Rheinischen Post”. “Aber wen CDU/CSU zur Wahl vorschlagen, entscheiden sie völlig autonom”, fügte er laut Vorabbericht vom Mittwoch hinzu.

Der bisherige Parlamentspräsident Norbert Lammert war bei der Bundestagswahl am Sonntag nicht mehr angetreten. Die Besetzung des Amtes ist der stärksten Fraktion im Bundestag vorbehalten, also der Union. Dem Bundestagspräsidenten kommt in der neuen Legislaturperiode eine besondere Rolle zu. Er muss für geordnete Abläufe der Debatten sorgen, die - so befürchten viele Abgeordnete - von AfD-Rednern zu Propagandazwecken missbraucht werden könnten.

Verletzt ein Abgeordneter die parlamentarische Ordnung, kann ihm der Präsident eine Rüge erteilen, das Wort entziehen oder ihn bis zu 30 Sitzungstage von den Verhandlungen ausschließen, wie es in der Geschäftsordnung des Bundestages heißt. Mehrere CDU-Abgeordnete habe den 75-jährigen Schäuble als Kandidaten bereits genannt. Schäuble selbst hat sich zu seiner Zukunft noch nicht geäußert. Ob er etwa in einem Bündnis aus Union, FDP und Grünen Finanzminister bleiben könnte, ist offen. Die Liberalen haben bereits selbst erkennen lassen, dass sie an der Besetzung des Ministeriums Interesse haben könnten.