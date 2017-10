CDU und CSU erneuern einstimmig Fraktionsgemeinschaft im Bundestag

Berlin (Reuters) - Die neugewählten Bundestagsabgeordneten von CDU und CSU haben am Dienstag erneut eine Fraktionsgemeinschaft im Bundestag gebildet.

Bavarian State Premier Horst Seehofer and Alexander Dobrindt before a meeting of the Christian Social Union CSU in Berlin, Germany September 26, 2017. REUTERS/Axel Schmidt

Die neue Fraktion habe dies in ihrer ersten Sitzung einstimmig beschlossen, hieß es aus Teilnehmerkreisen in Berlin. An der Sitzung nahmen auch CSU-Chef Horst Seehofer und CDU-Chefin Angela Merkel teil, die am Sonntag erneut ein Direktmandat gewonnen hatte.

Die CSU-Landesgruppe hatte zuvor den bisherigen Verkehrsminister Alexander Dobrindt zu ihrem neuen Vorsitzenden gewählt. Dobrindt kündigte eine selbstbewusste Rolle der Landesgruppe an. Diese sei nicht die 16. Landesgruppe der CDU, sondern eigenständig. Die CDU tritt bei der Bundestagswahl nur in 15 Bundesländern an, die CSU dagegen nur in Bayern.