Bundeswehr beendet im März Ausbildungseinsatz in Somalia

Berlin (Reuters) - Die Bundeswehr beendet Ende März ihre Beteiligung am EU-Einsatz zur Ausbildung somalischer Sicherheitskräfte am Horn von Afrika.

“Die deutsche personelle Beteiligung an der ‘EUTM Somalia’ soll mit Ablauf des Bundestagsmandats auslaufen”, hieß es am Donnerstag im Auswärtigen Amt. Das Mandat endet am 31. März. Der Aufbau der somalischen Armee schreite trotz der Bemühungen des EU-Einsatzes nur langsam voran, was unter anderem an Defiziten in den politischen und institutionellen Strukturen sowie der mangelnden Ausrüstung der somalischen Soldaten liege. Der Auswärtige Dienst der EU empfehle eine Neuausrichtung und eine Stärkung der Beratungsaufgaben. Dies werde derzeit in Brüssel diskutiert und von der Bundesregierung unterstützt. “Angesichts der sicherheitspolitischen Bedeutung von Stabilität am Horn von Afrika prüft die Bundesregierung Möglichkeiten, ihr ziviles Engagement im Sicherheitssektor zu verstärken.”

Der “Spiegel” hatte zuerst über die Pläne der Bundesregierung berichtet, den Ausbildungseinsatz in Somalia mit maximal 20 Bundeswehrsoldaten zu beenden. Der EU-Einsatz läuft seit 2010. Am krisengeschüttelten Horn von Afrika bekämpfen sich mehrere Milizen, darunter die islamistische Gruppe Al-Schabaab. Diese versucht seit etwa zehn Jahren, die vom Westen gestützte Regierung zu stürzen. Sie hat Verbindungen zur Al-Kaida und wiederholt Anschläge auf Hotels und Restaurants in Mogadischu und anderen Städten Somalias verübt.