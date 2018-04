CDU-Generalsekretärin - Zusammenarbeit mit AfD verbietet sich

Berlin (Reuters) - CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer hat sich gegen eine Zusammenarbeit ihrer Partei mit der AfD ausgesprochen.

Annegret Kramp-Karrenbauer addresses a Christian Democratic Union (CDU) party congress in Berlin, Germany, February 26, 2018. REUTERS/Fabrizio Bensch

“Die AfD in Brandenburg ist sicherlich auch eine derjenigen, die sich in einer besonderen Art und Weise an den rechten, radikalen Rand auch bewegt, was per se aus meiner Sicht eine Zusammenarbeit verbietet”, sagte Kramp-Karrenbauer am Freitag im Deutschlandfunk. Sie reagierte damit auf die Ankündigung des brandenburgischen CDU-Chefs Ingo Senftleben, dass er nach der Landtagswahl 2019 zu Gesprächen auch mit Linkspartei und AfD bereit wäre. Dies hat Kritik in der CDU ausgelöst. Einschränkend verwies Senftleben darauf, dass er mit der AfD aber nicht über eine Regierungsbildung reden würde.

Kramp-Karrenbauer schloss eine Zusammenarbeit auch außerhalb von Brandenburg aus. Dies gelte gerade für die AfD in anderen ostdeutschen Ländern, sagte sie und verwies auf umstrittene AfD-Politiker. Diese stünden sicher nicht “für einen bürgerlich gemäßigten Kurs der AfD, sondern für das krasse Gegenteil”. Die CDU-Politikerin sagte, es sei nichts Neues, dass sich dagegen Linke in der Regierungsarbeit durchaus pragmatisch geben könnten. “Aber es ändert nichts an der Tatsache, dass die Linkspartei eben auch Gruppen beherbergt wie etwa die kommunistische Plattform.” Das Ziel der Linkspartei als auch der AfD sei es, das System der repräsentativen Demokratie abzuschaffen.