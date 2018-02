Günther gegen Rechtsruck der CDU - "In der Mitte genau richtig"

Berlin (Reuters) - Der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) lehnt Vorschläge ab, nach denen sich die CDU stärker nach rechts orientieren sollte.

“Die CDU sollte überhaupt nicht nach rechts rücken”, sagte er am Montag dem ZDF-Morgenmagazin. “Sie ist in der Mitte genau richtig aufgehoben.” Ungeachtet dessen könne die Partei in einigen Bereichen ihre konservativen Wurzeln deutlicher präsentieren, etwa im Bereich innere Sicherheit. Doch sie habe eben auch einen starken liberalen Flügel. Ansonsten sollte sie sich in einem neuen Grundsatzprogramm etwas schärfer auf das christliche Menschenbild fokussieren.

Günther bescheinigte der Vorsitzenden und Bundeskanzlerin Angela Merkel, mit ihren jüngsten Vorschlägen für die Besetzung des CDU-Generalsekretärspostens und der Ministerliste für eine neue Regierung einen “richtig großen Wurf”. Mit der Ministerliste sei ihr ein deutliches Zeichen für die Verjüngung ihrer Partei und deren Zukunftsfähigkeit gelungen. Damit habe Merkel deutlich gemacht, dass die CDU zudem über diese Legislaturperiode hinaus Regierungsverantwortung übernehmen wolle. Günther glaubt, dass sich mit diesen Vorschlägen auch der Unmut in der CDU legen wird, der nach dem Abschluss des Koalitionsvertrages und den Vereinbarungen zur Ressortaufteilung aufgekommen war.