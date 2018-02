Designierte Ministerin Karliczek von eigener Nominierung überrascht

Berlin (Reuters) - Die designierte Forschungsministerin Anja Karliczek (CDU) ist selbst von ihrer Nominierung durch Kanzlerin Angela Merkel überrascht worden.

“Ich hatte nicht damit gerechnet”, sagte die bisherige parlamentarische Geschäftsführerin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion am Montag zu Reuters-TV. Sie freue sich aber auf das “superspannende” Thema Forschung. Ihre Strategie zur Einarbeitung laute “Fragen, fragen, fragen”. Karliczek war am Sonntag von CDU-Chefin Merkel als Forschungs- und Bildungsministerin in der angestrebten großen Koalition mit der SPD aufgestellt worden.

Zugleich verteidigte die 46-Jährige den ausgehandelten Koalitionsvertrag mit der SPD. “Ich denke, wir können stolz darauf sein, was die Kanzlerin gemacht hat”, sagte die aus Nordrhein-Westfalen stammende CDU-Politikerin. Sie könne zwar die Kritik verstehen, dass die Union etwa nicht das Finanzministerium besetzen kann. Gleichzeitig sei aber die Besetzung des Wirtschaftsministeriums in solchen Zeiten “eine tolle Geschichte”.