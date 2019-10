AKK - Kritiker sollten Führungsfrage auf CDU-Parteitag stellen

Germany's Christian Democratic Union (CDU) leader and Defence Minister Annegret Kramp-Karrenbauer attends a news conference in Berlin, Germany October 28, 2019. REUTERS/Michele Tantussi

Berlin (Reuters) - CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat jede Forderung nach einem Rückzug von der Parteispitze entschieden zurückgewiesen.

Es sei richtig, dass “im Bundesvorstand von dem Vorsitzenden der Jungen Union die Führungsfrage gestellt worden” sei, sagte Kramp-Karrenbauer am Montag in Berlin nach den Sitzung von CDU-Präsidium und -Vorstand mit Verweis auf den JU-Vorsitzenden Tilman Kuban. Sie bleibe aber bei ihrer Position, dass erst der Bundesparteitag 2020 erneut über die Frage der Parteichefin und auch der Kanzlerkandidatur entschieden werde. Als sie 2018 CDU-Vorsitzende geworden sei, habe sie bereits darauf hingewiesen, dass Kanzleramt und CDU-Vorsitz eigentlich in einer Hand liegen sollten. Ansonsten gebe es genau die Unruhe, die jetzt in der Union zu spüren sei. 2018 hatte Kanzlerin Angela Merkel nur ihr Amt als CDU-Chefin aufgegeben.

Sie habe zudem darauf verwiesen, dass genau diese Situation jetzt im Moment ein Höchstmaß an Verantwortung verlange. “Ich bin dieser Verantwortung bisher gerecht geworden”, sagte Kramp-Karrenbauer. Andere Spitzenpolitiker der Union müssten sich fragen, ob dies auch für sie gelte. “Wer immer meint, die Frage müsse jetzt in diesem Herbst entscheiden werden, der hat auf dem Bundesparteitag die Gelegenheit dazu”, sagte sie mit Hinweis auf den Parteitag Ende November in Leipzig. Regulär steht dabei keine Neuwahl der CDU-Spitze an.