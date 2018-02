Designierte CDU-Generalsekretärin - "Attacke kann ich auch"

Berlin (Reuters) - Die designierte CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer hat harte Auseinandersetzungen mit der SPD angekündigt.

“Attacke kann ich auch”, sagte die scheidende saarländische Ministerpräsidentin der “Saarbrücker Zeitung” (Dienstagausgabe) laut Vorabmeldung. Dies könne aber auch feiner sein als “immer nur mit dem Holzhammer draufzuschlagen”. Die Politikerin pochte zudem auf den Koalitionsvertrag, auf den sich Union und SPD geeinigt haben. Daran müssten sich die Sozialdemokraten halten. “Wenn es um parteiliche Sichtweisen geht, werde ich mich kritisch mit der SPD auseinandersetzen.”

Kramp-Karrenbauer wurde am Montag von CDU-Chefin Angela Merkel als Generalsekretärin nominiert und soll auf einem Sonderparteitag am Montag in einer Woche gewählt werden.[nL8N1Q93LO] Amtsinhaber Peter Tauber hatte seinen Rückzug bekanntgegeben.