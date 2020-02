CDU-Chefin - Wahl für Parteivorsitz ist Signal für Kanzlerkandidatur

Germany's CDU leader Annegret Kramp-Karrenbauer holds a news conference after a party board meeting in Berlin, Germany February 24, 2020. REUTERS/Michele Tantussi

Berlin (Reuters) - Die Wahl eines neuen CDU-Vorsitzenden am 25. April ist nach Angaben von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer auch ein Signal für die Kanzlerkandidatur.

Außerdem sei in CDU-Präsidium und -Bundesvorstand deutlich geworden, dass jeder Kandidat gut mit der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und der “CDU-geführten Bundesregierung” zusammenarbeiten müsse. “Das ist sicherlich eine Anforderung, die sich an alle Kandidaten stellen wird”, sagte Kramp-Karrenbauer am Montag mit Blick auf die vier bisher gehandelten Bewerber auf ihre Nachfolge. Hintergrund ist, dass in der CDU etwa bei Friedrich Merz Probleme bei der Zusammenarbeit mit einer Kanzlerin Angela Merkel unterstellt werden. Sie rechne damit, dass Merz, Armin Laschet und Jens Spahn noch diese Woche klären, ob sie wirklich für den CDU-Vorsitz kandidieren wollen. Norbert Röttgen sowie zwei weitere unbekannte CDU-Politiker hatten ihre Bewerbung bereits bekannt gegeben.