Junge-Union - Werteunion-Chef sollte CDU-Mitgliedschaft überdenken

Berlin (Reuters) - In der CDU verschärft sich die Debatte über die Werteunion.

Junge-Union-Chef Tilman Kuban legte dem Vorsitzenden der rechts-konservativen Gruppierung, Alexander Mitsch, das Verlassen der CDU nahe. Hintergrund sind Medienberichte über Spenden Mitschs an die AfD. “Konservative haben immer einen Platz innerhalb der Union”, sagte Kuban am Donnerstag zu RTL. Fraglich sei, ob es dafür eine Flügelgruppe wie die Werteunion brauche. Er sei “erschrocken” gewesen über die Bericht über Mitschs Spende. “Wer jetzt noch Herrn Mitsch in seiner Person deckt oder in irgendeiner Weise unterstützt, macht sich auch gemein mit der AfD”, fügte Kuban hinzu. “Dieses Verhalten kann man nicht tolerieren und von daher muss sich Herr Mitsch fragen, ob er seinen Platz noch in der CDU hat.”

Zuvor hatte der CDU-Politiker Mitsch der ARD bestätigt, dass er 2016 im Zusammenhang mit der Griechenland-Krise einmal 100, einmal 20 Euro an die AfD gespendet habe. Er habe auch an einen Beitritt gedacht, sei aber von “Begegnungen mit und Äußerungen von AfDlern” abgeschreckt worden und setze sich für eine Abgrenzung “gegen den immer mehr an Einfluss gewinnenden Rechtsradikalismus in der AfD” ein. In der CDU gibt es auch Forderungen nach einem Unvereinbarkeitsbeschluss von Werteunion und der Partei. Die CDU-Spitze hat dies bisher abgelehnt.