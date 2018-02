CDU-Vize sieht Kramp-Karrenbauer als mögliche Merkel-Nachfolgerin

Berlin (Reuters) - CDU-Vize Armin Laschet sieht die neue Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer als potenzielle Nachfolgerin von Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Im Deutschlandfunk sagte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident am Sonntag auf die Frage, ob CDU-Chefin Merkel mit der Nominierung der Saarländerin zur Generalsekretärin ihre Nachfolge regeln wolle: “Das ist sicher eine derer, die einmal die Nachfolge übernehmen können. Wenn das so ist, finde ich das auch eine gute Idee.”

Laschet, der Vorsitzender des größten CDU-Landesverbandes ist, sagte, seit 2017 habe sich gezeigt, wie groß die Personaldecke der CDU in Wahrheit sei. Im vergangenen Jahr seien mit ihm und dem schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Daniel Günther neue Leute in Regierungsämter gekommen. Die saarländische Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer hatte ebenfalls einen Sieg bei der Landtagswahl im März 2017 errungen. In der Unions-Fraktion habe es zudem eine Verjüngung in vielen Spitzenpositionen gegeben, sagte Laschet. “So viel Wandel war lange nicht mehr”, fügte er mit Blick auf die interne Personaldebatte und die Forderung jüngerer Unions-Mitglieder nach einer “Erneuerung” der Partei und eine Aufstellung für eine Zeit nach Merkel hinzu.