Merkel appelliert an Verantwortung SPD-Mitglieder

Berlin (Reuters) - Nach der Zustimmung der CDU zum Koalitionsvertrag hat Bundeskanzlerin Angela Merkel an die SPD appelliert, nun ebenfalls den Weg für die Bildung einer Regierung frei zu machen.

Jetzt kann ich zur SPD nur sagen: Ich hoffe einfach, dass auch viele SPD-Mitglieder die Verantwortung verspüren, dass Deutschland eine gute Regierung braucht”, sagte Merkel am Montag im RTL-Interview. “Ich denke, wir können gemeinsam dann in dieser Regierung für Deutschland und für die Menschen in Deutschland auch viel erreichen.”

Zuvor hatte der CDU-Parteitag mit großer Mehrheit für den Koalitionsvertrag mit den Sozialdemokraten gestimmt. Die Union habe darin viele Punkte durchsetzen können, die sie auch im Wahlprogramm angestrebt habe, sagte Merkel. Die SPD-Mitglieder entscheiden derzeit über den Koalitionsvertrag. Das Ergebnis soll am 4. März bekanntgegeben werden.