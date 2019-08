Brandenburgs CDU-Chef teilt Kramp-Karrenbauer-Kritik an Maaßen

German Defence Minister Annegret Kramp-Karrenbauer attends the weekly cabinet meeting in Berlin, Germany, August 14, 2019. REUTERS/Fabrizio Bensch

Berlin (Reuters) - Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hat vom CDU-Landesvorsitzenden in Brandenburg demonstrative Unterstützung für ihre Kritik am früheren Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen erhalten.

“Wenn jemand ständig gegen die Gemeinschaft Foul spielt, muss er sich nicht wundern, dass die Team-Managerin klare Worte findet”, sagte Ingo Senftleben am Sonntag der Nachrichtenagentur Reuters. In Brandenburg finden am 1. September wie in Sachsen Landtagswahlen statt.

Senftleben warf Maaßen, der Mitglied der konservativen Gruppierung WerteUnion innerhalb der Union ist, andauernde Spaltungsversuche der CDU vor. “Gerade CDU-Wähler sind aber sehr sensibel, weil ihnen Geschlossenheit der Partei wichtig ist - bei allen Meinungsunterschieden.” Ähnlich äußerte sich Senftleben gegenüber der “Bild”-Zeitung. Maaßen hat immer wieder einen Kurswechsel der CDU und zuletzt in der “Welt am Sonntag” eine Distanzierung der CDU-Sachsen von der Bundesspitze der Partei gefordert.

Kramp-Karrenbauer habe bereits nach ihrer Wahl auf dem Hamburger Bundesparteitag im Dezember angekündigt, auf konservative parteiinterne Kritiker zuzugehen zu wollen und habe dies dann in vielen Gespräche auch versucht, sagte Senftleben. “Wer sich nicht einbinden lassen will, muss sich nicht wundern, dass klare Ansagen der Parteichefin kommen”, fügte er hinzu. Im Wahlkampf für die Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg am 1. September und in Thüringen am 27. Oktober seien die Einlassungen Maaßens nicht hilfreich. Im übrigen habe Kramp-Karrenbauer kein Parteiausschlussverfahren gegen den CDU-Politiker gefordert.