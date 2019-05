Schlagabtausch bei Ceconomy - Streit um Besetzung des Aufsichtsrats

The logo of the electronics retailer Media Markt is seen at the entrance of a shop in Sint-Pieters-Leeuw, Belgium April 4, 2016. Picture taken on April 4, 2016 REUTERS/Yves Herman

Düsseldorf (Reuters) - Beim kriselnden Mutterkonzern von Media Markt und Saturn, der Elektronikhandelsholding Ceconomy, ist ein Streit um die Besetzung des Aufsichtsrats ausgebrochen.

Der Minderheitseigner von MediaMarktSaturn, Convergenta, will verhindern, dass der Chef des Ceconomy-Anteilseigners Freenet, Christoph Vilanek, in den Ceconomy-Aufsichtsrat einzieht. Convergenta habe beim Amtsgericht Düsseldorf beantragt, die Berufung Vilaneks in das Kontrollgremium abzulehnen, teilte Convergenta am Freitag mit. Zur Begründung führte die Gesellschaft, hinter der die Familie Kellerhals steht, kartellrechtliche Bedenken an. Media Markt und Saturn seien wichtige Vertriebskanäle für Freenet, das Bundeskartellamt müsse die Beteiligung des Konzerns an Ceconomy prüfen. Sitze Vilanek im Aufsichtsrat, könne er auf die Geschäftspolitik bei Ceconomy einwirken, erklärte Convergenta.

Die Berufung Vilaneks sei letztlich Angelegenheit der Ceconomy, sagte eine Freenet-Sprecherin. Darüber hinaus wolle sie sich nicht äußern. Eine Ceconomy-Sprecherin wollte den Vorgang nicht kommentieren und verwies darauf, dass das Gericht entscheide.

Convergenta will an Stelle Vilaneks ihren eigenen Geschäftsführer Ralph Becker in den Ceconomy-Aufsichtsrat entsenden. Dort ist ein Platz frei geworden, nachdem Kontrolleur Peter Küpfer ausscheidet. Zwischen Vilanek und Convergenta war es bereits in der Vergangenheit zu Meinungsverschiedenheiten gekommen. Nominierungsausschuss und Aufsichtsrat bei Ceconomy hatten sich der Holding zufolge für Vilanek als Nachfolger für Küpfer ausgesprochen. Freenet war im vergangenen Juni über eine Kapitalerhöhung bei der Elektronikhandelsholding eingestiegen, die Hamburger halten einen Anteil von rund 9,1 Prozent.