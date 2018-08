Ceconomy will Tempo der Expansion in der Türkei überprüfen

Düsseldorf (Reuters) - Der MediaMarktSaturn-Mutterkonzern Ceconomy will wegen der Währungskrise der Türkei das Tempo seiner Expansion in dem Land überprüfen.

Die stark in der Türkei engagierte größte Elektronikhandelskette wolle dem Land aber nicht den Rücken kehren, sagte Ceconomy-Chef Pieter Haas in einer Telefonkonferenz am Dienstag. MediaMarktSaturn betreibt in der Türkei 69 Märkte, nach Planungen aus dem vergangenen Jahr sollten mittelfristig bis zu 20 neue Filialen hinzukommen. Die Zahl der Neueröffnungen werde nun im Lichte der jüngsten Entwicklung der Türkei überprüft, sagte Haas. Insgesamt habe sich der türkische Markt für Ceconomy aber sehr positiv entwickelt, betonte der Ceconomy-Chef: “Wir gewinnen substanziell Marktanteile.”