Chemiebranche will wieder zulegen - Krise wohl erst 2022 überwunden

Frankfurt (Reuters) - Nach dem schwierigen Corona-Jahr 2020 erwartet die Chemiebranche im kommenden Jahr wieder Zuwächse.

“Die Stimmung in unseren Unternehmen ist nun mehrheitlich zuversichtlich”, sagte der Präsident des Branchenverbands VCI, Christian Kullman, am Mittwoch in Frankfurt. “Mehr als die Hälfte rechnet für das nächste Jahr mit einem Umsatzplus im In- und Ausland.” Die Mehrheit der Unternehmen geht jedoch auch davon aus, die Krise frühestens im Jahr 2022 überwunden zu haben. Ein Viertel der Unternehmen erwartet, den Rückgang bis Ende 2021 aufholen zu können.

Für das kommende Jahr prognostiziert der VCI einen Anstieg der chemisch-pharmazeutischen Produktion um 1,5 Prozent und einen Umsatzanstieg um 2,5 Prozent. Die Preise sollten um ein Prozent zulegen. Allerdings dürfte die Zahl der Beschäftigten um ein Prozent sinken. Das liege am Strukturwandel in der Branche, der durch die Coronakrise beschleunigt werde, erklärte der Verband.

2020 wird die Pandemie tiefe Spuren in Deutschlands drittgrößtem Industriezweig nach der Autobranche und dem Maschinenbau hinterlassen. Der VCI rechnet unverändert mit einem Produktionsrückgang von drei Prozent und einem Umsatzminus von sechs Prozent. Die Chemikalienpreise dürften um zwei Prozent fallen. Kullman sprach von “erheblichen Belastungen”, allerdings sei die Chemiebranche von der Krise insgesamt weniger stark betroffen als andere Wirtschaftszweige. Die Zahl der Beschäftigten dürfte in diesem Jahr mit 464.000 noch stabil geblieben sein.