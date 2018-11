Chinesischer Botschafter - Chemnitz-Vorfälle beunruhigen Investoren

Ambassador of China in Germany, Shi Mingde, arrives for a meeting with German Chancellor Angela Merkel in Meseberg, Germany July 6, 2018. REUTERS/Axel Schmidt

Berlin (Reuters) - Die Ausschreitungen von Chemnitz haben nach den Worten des chinesischen Botschafters in Deutschland Geschäftsleute aus der Volksrepublik aufgeschreckt.

“Chemnitz beunruhigt chinesische Investoren auf jeden Fall”, sagte Shi Mingde der Zeitung “Die Welt” (Donnerstagausgabe). “Wenn ein Unternehmen die Wahl hat zwischen einer Stadt in Nordrhein-Westfalen und Chemnitz, dann können diese Nachrichten schon den Ausschlag geben.” Die Vorfälle hätten das Deutschlandbild in China zwar nicht geändert, aber schon negativ beeinflusst. “Wir lesen ja auch von den Neonazi-Überfällen in Leipzig und davon, dass die Fremdenfeindlichkeit in Deutschland zunimmt.” Auch die Berichterstattung über Terroranschläge in Deutschland habe große Auswirkungen auf chinesische Investoren gehabt. “Die fragen uns schon, wie sicher die Situation in Deutschland ist.”

Nach der Tötung eines 35-jährigen Deutschen in Chemnitz im August war es zu einer Reihe von Aufmärschen rechter Gruppen sowie zu rassistischen Ausschreitungen gekommen.

Zum Handelsstreit zwischen den USA und China äußerte sich der Botschafter optimistisch. Beide Länder seien wirtschaftlich so eng verflochten, dass der eine nicht ohne den anderen auskomme. “Wenn die Amerikaner uns keine Chips liefern, bekommen sie auch keine Bauteile von uns, in denen diese Chips eingebaut werden. Dadurch sanktionieren die Amerikaner sich praktisch selbst.” Beinahe ein Drittel der chinesischen Exporte würden von US-Firmen in China produziert. “Deshalb werden Xi und Trump sicherlich auch einen Kompromiss finden.”

US-Präsident Donald Trump und der chinesische Staatschef Xi Jinping wollen am Rande des G20-Gipfels Ende November und Anfang Dezember in Argentinien über den Konflikt sprechen.