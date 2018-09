Kretschmer - Rechtsextremismus größte Gefahr für Demokratie

Dresden (Reuters) - Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer sieht den Rechtsextremismus als größte Gefahr für die Demokratie und macht die AfD für die fremdenfeindlichen Ausschreitungen mitverantwortlich.

Saxony's state premier Michael Kretschmer meets with residents during a manifestation following the killing of a German man in Chemnitz, Germany September 2, 2018. REUTERS/Hannibal Hanschke

Wer in Kundgebungen neben Leuten stehe, die Ausländer als Gelumpe oder Viehzeug bezeichneten oder wer Begriffe wie “Volksverräter” verwende, stelle sich “außerhalb jeder Rechtsordnung”, sagte der CDU-Politiker am Mittwoch in eienr Regierungserklärung vor dem sächsischen Landtag in Dresden in Anspielung auf mehrere AfD-Spitzenpolitiker.

Kretschmer wandte sich zugleich gegen Pauschalierungen gegenüber den Menschen in Chemnitz und Ostdeutschland. Die neuen Länder seien “Seismograph” dafür, was in Deutschland gerade passiere “und was auch in einigen Jahren in ganz Deutschland Thema und Stimmung sein wird”. Es sei daher Zeit zum Handeln im gesamten Land. Dazu gehöre ein parteiübergreifender Konsens zur Migrationspolitik.

Kretschmer sicherte eine Aufklärung des gewaltsamen Todes eines 35-Jährigen zu, dessen Tötung die fremdenfeindlichen Demonstrationen ausgelöst hatte. Das furchtbare Tötungsdelikt an einem Deutschen müsse mit aller Konsequenz und Härte aufgeklärt werden. Aber auch Angriffe gegen Ausländer oder das Zeigen des Hitlergrußes würden konsequent verfolgt.