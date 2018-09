Maaßen wegen Chemnitz im Kreuzfeuer - SPD bezweifelt Eignung

Berlin (Reuters) - Verfassungsschutz-Präsident Hans-Georg Maaßen gerät wegen seiner Bewertung der Ausschreitungen in Chemnitz voll ins Kreuzfeuer der Politik.

German Interior Minister Horst Seehofer and Hans-Georg Maassen, President of the Federal Office for the Protection of the Constitution, attend a news conference in Berlin, Germany July 24, 2018. REUTERS/Hannibal Hanschke

Parteiübergreifend forderten Politiker am Wochenende Belege für seine Behauptungen, wonach es bei den rechten Aufmärschen vor zwei Wochen nicht zu “Hetzjagden” in der Innenstadt gekommen sei. SPD-Chefin Andrea Nahles äußerte Zweifel sowohl an der Eignung von Maaßen als auch von Innenminister Horst Seehofer (CSU) für ihre Ämter. SPD-Vizechefin Malu Dreyer sagte, sie glaube nicht, dass Maaßen “noch der richtige Mann an dieser Stelle ist”. Er stelle die Glaubwürdigkeit von Politik, Medien und den vielen Augenzeugen infrage. Für Bestürzung sorgte eine erst jetzt bekanntgewordene Attacke auf ein jüdisches Restaurant am 27. August in Chemnitz, bei dem Angreifer unter anderem mit Steinen warfen.

“Die Äußerungen Seehofers, aber auch des Präsidenten des Verfassungsschutzes Maaßen aus der vergangenen Woche lassen zweifeln, ob die beiden geeignet sind, unsere Verfassung und damit unsere Demokratie zu schützen”, sagte Nahles dem “Tagesspiegel”. Seehofer hatte die Migrationsfrage als “Mutter aller politischen Probleme” in Deutschland bezeichnet. Zudem hatte er erklärt, er wäre selbst bei Demonstrationen nach der Tötung eines Deutschen mitgelaufen, wenn er kein Minister wäre.

Seehofer sei “in der Praxis ein Ausfall”, sagte Nahles. Maaßen wiederum hatte “Hetzjagden” bestritten und zugleich die Echtheit eines Videos bezweifelt, das zeigen soll, wie Ausländer über eine Straße gejagt werden. Die Generalstaatsanwaltschaft Dresden hat hingegen keine Anhaltspunkte dafür, dass das Video eine Fälschung ist, wie Oberstaatsanwalt Wolfgang Klein “Zeit Online” sagte.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sagte in der ARD, entweder Maaßen habe Belege für seine Behauptung, dann müssten diese auf den Tisch kommen. Oder er habe keine Belege, dann sei er an der Spitze des Verfassungsschutzes nicht mehr tragbar. Auch CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer forderte Belege von dem obersten Verfassungsschützer: “Auf diesen Beleg hat die Öffentlichkeit auch ein Recht und darauf warten wir.” Auf die Frage, ob Maaßen ohne diese Belege noch zu halten sei, antwortete Kramp-Karrenbauer, dies müsse die Bundesregierung entscheiden. Die Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock sagte der ARD, Maaßen habe seine Behörde vor die Wand gefahren. Notwendig sei eine Neugründung des Bundesamts.

Unions-Fraktionschef Volker Kauder verlangte eine gründliche Untersuchung aller offenen Vorgänge in Chemnitz: “Zwei Wochen nach dem Tötungsverbrechen und den anschließenden rechtsradikalen Ausschreitungen von Chemnitz muss endlich ein umfassendes und nachprüfbares Lagebild von den Ereignissen abgegeben werden.” Dies sei ein Weg, die Diskussion endlich zu versachlichen.

Maaßen soll nun in der neuen Woche den Parlamentariern Rede und Antwort stehen. Der CDU-Innenexperte Armin Schuster sagte Reuters, für Mittwochnachmittag sei eine Sitzung des geheim tagenden Parlamentarischen Kontrollgremiums (PKGr) angesetzt, das er leitet. Außerdem solle es im Laufe der Woche eine Sondersitzung des Innenausschusses geben. AfD-Chef Alexander Gauland nannte alle Vorwürfe gegen Maaßen “politisch motiviert”. Der Verfassungsschutz-Chef steht auch wegen mehrerer Treffen mit der früheren AfD-Vorsitzenden Frauke Petry in der Kritik.

“SCHLIMMSTE ERINNERUNGEN AN DIE DREISSIGER JAHRE”

Im Zuge der Chemnitzer Ausschreitungen kam es auch zu der mutmaßlich von Neonzais verübten Attacke auf das jüdische Restaurant “Schalom”. Der Eigentümer Uwe Dziuballa wurde von einem Stein an der rechten Schulter verletzt. Er selbst berichtete in der ARD von mehreren fliegenden Gegenständen wie Steinen und Flaschen. Medienberichten zufolge sollen von den Vermummten Sätze gefallen sein, wie “Hau ab aus Deutschland, Du Judensau!”. Der Antisemitismus-Beauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, sagte der “Welt am Sonntag”: “Hier werden die schlimmsten Erinnerungen an die 30er-Jahre wachgerufen.” Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer, der sich mit dem Wirt treffen will, sprach von einer “ganz schändlichen Tat”. Er hoffe dass die Täter dingfest gemacht und verurteilt würden. Laut Innenministerium ermitteln das Extremismus-Abwehrzentrum der sächsischen Polizei, sowie das LKA und die Polizei Chemnitz.

Der Zentralrat der Juden in Deutschland zeigte sich über die Vorfälle bestürzt: “Die rassistischen Ausschreitungen und der Anschlag auf das koschere Restaurant in Chemnitz zeigen, wie stark der Rechtsextremismus in der Region verwurzelt ist”, erklärte Präsident Josef Schuster. Beschwichtigungsversuche und eine mangelnde Distanzierung von Rechtspopulisten spielten genau diesen Kräften in die Hände. Bundesjustizministerin Katarina Barley sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), Angriffe auf jüdisches Leben seien unerträglich.

Unterdessen wurde in Köthen in Sachsen-Anhalt in der Nacht zum Sonntag ein Deutscher getötet. Laut Polizei und Staatsanwaltschaft wurden zwei Afghanen “vorläufig wegen des Anfangsverdachts eines Tötungsdelikts festgenommen”. Es werde in alle Richtungen ermittelt: “Anlass und konkrete Umstände des Geschehens sind derzeit noch nicht bekannt.”