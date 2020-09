Maas pocht auf Zugeständnisse von China bei Hongkong und Wirtschaft

German Foreign Minister Heiko Maas and China's Foreign Minister Wang Yi address a joint news conference as part of a meeting in Berlin, Germany September 1, 2020. Michael Sohn/Pool via REUTERS

Berlin (Reuters) - Außenminister Heiko Maas hat von China Zugeständnisse sowohl in wirtschaftlichen wie politischen Fragen gefordert.

“Zugleich verwahrte er sich nach einem Gespräch mit Chinas Außenminister Wang Yi am Dienstag in Berlin gegen Drohungen der Pekinger Regierung gegen Europa. Die EU werde ihre Werte auch außerhalb ihrer Grenzen verteidigen, sagte er. “Drohungen gegen dieses Engagement werden wir nicht mehr akzeptieren”, sagte Maas in Anspielung auf Drohungen Chinas gegen den tschechischen Senatspräsidenten Milos Vystrcil wegen dessen Taiwan-Besuchs. China betrachtet Taiwan als Teil der Volksrepublik. Er habe seinem tschechischen Kollegen die Solidarität Deutschlands versichert. Maas kündigte zudem an, dass Deutschland und China in der kommenden Woche ihren Menschenrechtsdialog wieder aufnehmen würden. Dabei werde es auch um das umstrittene Vorgehen der chinesischen Führung gegen die muslimische Minderheit der Uiguren gehen.

Wang wies die Vorwürfe zurück und pochte auf die Nicht-Einmischung in innerchinesische Angelegenheiten. Dies gelte sowohl für Hongkong wie auch für den Umgang mit den Uiguren. Zugleich zeigte er sich optimistisch, dass die festgefahrenen Gespräche über das Investitionsschutzabkommen zwischen der EU und China noch in diesem Jahre zu einem Erfolg geführt werden könnten. Deutschland und China hätten eine strategische Partnerschaft, die ausgebaut werden müsse. Beide Staaten hätten eine Verantwortung, auch die multilaterale Zusammenarbeit zu fördern und die Weltwirtschaft in der Corona-Krise wieder anzukurbeln.