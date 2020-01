Mit Coronavirus infizierter Mann aus Bayern ist Webasto-Mitarbeiter

FILE PHOTO: Picture shows the Webasto headquarters in Stockdorf near Munich, Germany, January 28, 2020. REUTERS/Niklas Woschek

München (Reuters) - Der mit dem Coronavirus infizierte Mann im bayerischen Starnberg ist ein Mitarbeiter des Autozulieferers Webasto.

Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, handelt es sic um einen Beschäftigten in der Firmenzentrale in Stockdorf. Bereits am Montag hatte Webasto bekannt gegeben, dass ein Mitarbeiter aus China vergangene Woche in Stockdorf war und nach seiner Rückkehr nach China positiv auf das Coronavirus getestet wurde. “Den beiden Kollegen geht es den Umständen entsprechend gut. Sie sind beide stationär in ärztlicher Behandlung”, erklärte Webasto-Vorstandschef Holger Engelmann.