Insider - VW prüft Beteiligung an China-Partner JAC

Hongkong/Frankfurt (Reuters) - Volkswagen will noch stärker in China einsteigen und sondiert Insidern zufolge den Kauf eines größeren Anteils an seinem chinesischen Elektroauto-Partner JAC.

Angestrebt werde, eine wesentliche Beteiligung von den JAC-Hauptanteilseignern zu erwerben, sagten mehrere Insider der Agentur Reuters. Allerdings sei das Vorhaben noch in einem frühen Stadium. Zur Prüfung der Pläne sei Goldman Sachs herangezogen worden. VW teilte auf Anfrage mit, mit allen Beteiligten alle möglichen Optionen zu untersuchen, um den langfristigen Erfolg in China zu sichern. VW erzielt rund 40 Prozent seines Absatzes in China.

Die Regierung in Peking hatte vergangenes Jahr die Beteiligungsregeln für ausländische Autobauer gelockert, die bislang nicht die Kontrolle bei chinesischen Autokonzernen oder Gemeinschaftsunternehmen im Land ausüben durften. Diese Obergrenze wurde im vergangenen Jahr für Konzerne gestrichen, die rein elektrische sowie aufladbare Hybridfahrzeuge produzieren. Für Nutzfahrzeug-Hersteller werden die Grenzen im kommenden Jahr gelockert, für den allgemeinen Automarkt 2022.

Bislang hält VW keine Anteile an dem in Shanghai gelisteten Elektroauto-Partner JAC. Refinitiv-Daten zufolge kommt JAC auf einen Börsenwert von 1,7 Milliarden Dollar. Die Aktien des chinesischen Autobauers sprangen am Mittwoch um zehn Prozent nach oben und erreichten damit beim Zuwachs die in China zulässige Obergrenze für Kursgewinne pro Tag.

BATTERIE-JOINT-VENTURE MIT SK INNOVATION

Die Rivalen des größten ausländischen Autoherstellers in China haben ebenfalls auf die Öffnung des weltweit größten Automarktes für ausländische Konzerne im vergangenen Jahr reagiert. BMW vereinbarte im Oktober, für 3,6 Milliarden Euro die Kontrolle bei seinem wichtigsten Joint Venture in der Volksrepublik zu übernehmen. Auch Daimler erwägt, die Beteiligung an seinem lokalen Partner BAIC zu erhöhen.

Die Wolfsburger sind schon seit Jahrzehnten in der Volksrepublik tätig und lieferten vergangenes Jahr 4,21 Millionen Fahrzeuge in China und Hongkong aus. Außer mit JAC hat VW noch Joint Ventures mit den beiden großen chinesischen Autobauern FAW und SAIC. VW fährt eine Elektro-Auto-Offensive und hat dabei vor allem China im Blick. Ziel der gesamten Branche ist, E-Autos attraktiver für den Massenmarkt zu machen, indem die Reichweite der Batterien erhöht und deren Kosten gesenkt werden.

In diesem Zusammenhang plant VW offenbar auch ein Batterie-Joint-Venture. Der südkoreanische Chemiekonzern SK Innovation bestätigte am Mittwoch erstmals Gespräche über die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens mit Volkswagen zum Bau einer Batteriefabrik für Elektroautos gründen zu wollen. SK ist einer von vier Batterie-Lieferanten von VW. Der Wolfsburger Konzern erklärte, eine Investition in einen Batterie-Hersteller zu erwägen, um die Elektrifizierungs-Offensive zu verstärken und das notwendige Know-How aufzubauen.