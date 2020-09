Comdirect-Chefin kehrt Commerzbank den Rücken

A Commerzbank logo is pictured before the bank's annual news conference in Frankfurt, Germany, February 9, 2017. REUTERS/Ralph Orlowski

Frankfurt (Reuters) - Die Commerzbank verliert eine weitere Führungskraft.

Die Chefin der Direktbank-Tochter Comdirect, Frauke Hegemann, werde das Institut verlassen, teilte Comdirect am Mittwoch mit. Die 44-Jährige hätte eigentlich die Option gehabt, nach der Verschmelzung der Comdirect auf die Commerzbank in den Konzern zurückzukehren und eine führende Position zu übernehmen. Von dieser Rückkehroption werde Hegemann nun keinen Gebrauch machen. Hegemann ist seit April 2018 im Management der Comdirect und seit Anfang 2020 Vorstandsvorsitzende. Vor ihrem Wechsel zu der Direktbank in Quickborn bei Hamburg war sie in verschiedenen Management-Positionen bei der Commerzbank tätig.