Frankfurt (Reuters) - Der Aufsichtsrat der Commerzbank hat den Weg für einen erneuten Konzernumbau freigemacht.

4300 Stellen werden gestrichen, jede fünfte der insgesamt 1000 Filialen geschlossen und die polnische Tochter mBank verkauft, wie die Commerzbank am Donnerstag nach einer zweitägigen Sitzung des Aufsichtsrats mitteilte. Das Kontrollgremium habe die in der vergangenen Woche bereits in Grundrissen vorgestellte Strategie genehmigt.