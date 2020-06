Cerberus macht Stunk bei Commerzbank - Fordert Strategiewechsel

A company logo is pictured at the headquarters of Germany's Commerzbank AG during the annual results news conference in Frankfurt, Germany, February 13, 2020. REUTERS/Ralph Orlowski

Frankfurt (Reuters) - Der Finanzinvestor Cerberus startet eine Revolte bei der Commerzbank.

In einem Brief an den Aufsichtsrat, der Reuters am Mittwoch vorlag, forderte Cerberus einen Kurswechsel: “Die prekäre Situation der Commerzbank erfordert jetzt schnelles und entschlossenes Handeln.” Es sei an der Zeit, neue Ideen und Energie einzubringen, damit das Institut in eine bessere Zukunft gehen könne. Die Commerzbank rutschte im ersten Quartal in die Verlustzone, zahlt keine Dividende an ihre Aktionäre und kommt mit ihren Plänen für den Konzernumbau schleppend voran. Cerberus hält seit Mitte 2017 fünf Prozent an dem Geldhaus. Der Investor geht davon aus, dass sich seinen Forderungen weitere Anleger anschließen. An diesem Mittwoch tagt der Aufsichtsrat der Commerzbank. Die Aktien der Commerzbank zogen vorbörslich um fast vier Prozent an.

“Der Vorstand und die Aufsichtsräte haben es versäumt, wesentliche operative und technologische Maßnahmen umzusetzen”, monierte Cerberus. Das Institut habe “konstruktive Vorschläge” ignoriert, die eine Wertsteigerung zur Folge gehabt hätten. In mehr als 70 Treffen mit dem Aufsichtsrat und Commerzbank-Chef Martin Zielke habe Cerberus Vorschläge gemacht, wie die künftige Strategie des Geldhauses aussehen könne. “Es ist offensichtlich, dass weder unsere Bedenken oder Anregungen noch die anderer Großaktionäre vom Management der Commerzbank berücksichtigt oder aufgegriffen wurden.” Cerberus verlangt eine Antwort bis Freitag. Eine Commerzbank-Sprecherin lehnte einen Kommentar ab.

Um künftig mehr Schlagkraft zu haben, will Cerberus nun zwei Sitze im Kontrollgremium der Bank einnehmen. “Dies wird helfen, die drängenden Herausforderungen anzugehen, vor denen das Unternehmen steht”, hieß es in dem Brief. Cerberus hatte im vergangenen Jahr die Pläne für eine Fusion mit der Deutschen Bank unterstützt. An ihr hält der Finanzinvestor gut drei Prozent. Das Vorhaben war gescheitert, nun versuchen beide Institute durch Umbaumaßnahmen wieder auf ein sicheres Fundament zu kommen.

An der Commerzbank sind unter anderem die Fondsgesellschaft Blackrock mit gut drei Prozent sowie die Investmentgesellschaft Capital Group mit mehr als fünf Prozent beteiligt. Seit einer milliardenschweren Rettungsaktion während der Finanzkrise ist der Bund mit gut 15 Prozent größter Einzelaktionär der Commerzbank.