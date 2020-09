Privatkundenchef Mandel verlässt die Commerzbank

A Commerzbank logo is pictured before the bank's annual news conference in Frankfurt, Germany, February 9, 2017. REUTERS/Ralph Orlowski

Frankfurt (Reuters) - Commerzbank-Privatkundenchef Michael Mandel verlässt das Institut.

Er habe dem Aufsichtsrat eine einvernehmliche Beendigung seines Vertrags angeboten und dieser habe dem zugestimmt, teilte die Commerzbank am Donnerstag mit. Mandels Vertrag ende damit am 30. September. Die Verantwortung für das Privat- und Firmenkundengeschäft im Konzernvorstand übernehme vorerst Vorständin Sabine Schmittroth. Im Ressort von Vorstand Marcus Chromik werde übergangsweise die Verantwortung für Compliance angesiedelt. Die Commerzbank steckt derzeit in einem Umbau und sucht einen neuen Vorstandschef.