Commerzbank integriert IT-Tochter wieder in den Konzern

Frankfurt (Reuters) - Die Commerzbank integriert ihre IT-Tochter wieder in den Konzern.

FILE PHOTO: A Commerzbank logo is pictured in Frankfurt, Germany, February 12, 2016. REUTERS/Ralph Orlowski/File Photo GLOBAL BUSINESS WEEK AHEAD

Die vor einigen Jahren ausgelagerte Commerz Systems mit ihren rund 1000 Mitarbeitern soll zum 1. November wieder in den Konzern eingegliedert werden, bestätigte ein Commerzbank-Sprecher am Donnerstag einen Bericht des Hessischen Rundfunks. Über die Details werde noch mit den Arbeitnehmergremien verhandelt. Es sei kein weiterer Stellenabbau geplant.

Die Commerzbank baut derzeit im Rahmen ihres Projektes “Campus 2.0” ihre Zentrale um, um Produkte und Dienstleistungen schneller liefern zu können. Dabei spielt die IT eine zentrale Rolle, die künftig enger mit den Fachexperten zusammenarbeiten soll. Ziel ist es, dass alle Mitarbeiter, die an einem Produkt beteiligt sind, in einem Team zusammenarbeiten. Die IT-Mitarbeiter sollen zusammen mit den Fachexperten nicht nur einmalig eine Software entwickeln, sondern auch für den dauerhaften Geschäftsbetrieb zuständig sein.