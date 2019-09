Commerzbank liebäugelt mit Übernahme einer Sparkasse

CEO of Commerzbank AG Martin Zielke attends the annual general meeting of shareholders in Wiesbaden, Germany May 22, 2019. REUTERS/Ralph Orlowski

Frankfurt (Reuters) - Commerzbank-Chef Martin Zielke zeigt öffentlich Interesse an der Übernahme einer Sparkasse.

“Ich würde gerne, wenn es möglich wäre, in unserem zersplitterten Markt Konsolidierung vorantreiben”, sagte Zielke bei einem Bankenkongress in Frankfurt. “Ich würde gerne eine Sparkasse kaufen.” Doch bei Sparkassen-Präsident Helmut Schleweis, der mit Zielke auf dem Podium stand, beißt er auf Granit. “Bei Sparkassen werden wir uns nicht einig, bei Landesbanken können wir darüber reden.” Allerdings sei er nicht der Eigentümer der Landesbanken, da müsse Zielke mit anderen reden. Schleweis selbst hat sich auf die Fahnen geschrieben, ein Sparkassen-Zentralinstitut zu schaffen, das nach seinen Vorstellungen anders als die Landesbanken in vollständigen Besitz der Sparkassen sein soll.

Die Commerzbank hat in der Vergangenheit wiederholt Interesse an der Übernahme einer Sparkasse gezeigt. So war die Privatbank im vergangenen Jahr in den Bieterkampf um die NordLB eingestiegen - Finanzkreisen zufolge insbesondere aus Interesse an der zur Landesbank gehörenden Braunschweigischen Landessparkasse. Aktuell muss Zielke aber eigene Hausaufgaben machen. Noch im Herbst will er eine neue Strategie vorstellen. Finanzkreisen zufolge könnte damit ein weiterer Stellenabbau und Filialschließungen verbunden sein.