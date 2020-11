Compugroup Medical kauft US-Firma für Arztinformationssysteme

FILE PHOTO: A U.S. Dollar banknote is seen in this illustration taken May 26, 2020. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Berlin (Reuters) - Die Medizinsoftwarefirma Compugroup Medical baut in den USA mit der Übernahme der Firma eMDs das Geschäft mit Arztinformationssystemen und Abrechnungen für medizinische Leistungen aus.

Durch die Akquisition werde Compugroup in dem Bereich die Nummer Vier in deb USA, teilte das Koblenzer Unternehmen am Montag mit. Den genauen Kaufpreis gab Compugroup nicht bekannt, sagte aber, bei der Ermittlung sei ein Firmenwert von 203 Millionen Euro zu Grunde gelegt worden. Es handele sich um einen der größten Zukäufe des 1987 gegründeten Unternehmens. Bisher befand sich eMDS in den Händen der US-Firma MDeverywhere Midco.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr setzte die eMDs mit Sitz in Austin mit rund 1400 Mitarbeitern 81 Millionen Euro um und erzielte einen bereinigten Betriebsgewinn von zwölf Millionen Euro. Die Produkte von eMDs passten perfekt ins Portfolio, sagte Compugroup-Gründer Frank Gotthardt, der Anfang 2021 an der Firmenspitze von Telekom-Deutschlandchef Dirk Wössner abgelöst wird. Die Transaktion soll noch dieses Jahr über die Bühne gehen.

Die Aktie des im Mittelwerteindex MDax gelisteten Unternehmens lag zum Handelsstart 0,3 Prozent im Plus.