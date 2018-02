Schweizer halten 78 Prozent an Constantin Medien

München/Berlin (Reuters) - Die Münchner Constantin Medien ist nun zu 78 Prozent in Schweizer Hand.

Die ehemalige Constantin-Tochter Highlight Communications und ihr Finanzierungspartner Alexander Studhalter halten nach einem Übernahmeangebot 48,4 Prozent am Eigentümer des Sportsenders “Sport 1” und der Produktionsfirma Plazamedia, wie sie am Donnerstag mitteilten. Der Schwesterfirma Highlight Event & Entertainment (HLEE), an der Highlight-Communications-Chef Bernhard Burgener und Studhalter zusammen die Mehrheit halten, gehören weitere 29,99 Prozent an Constantin Medien. HLEE wiederum hält 25 Prozent an Highlight Communications. Constantin Medien begrüßte die Entwicklung.

Burgener will sein unübersichtliches Beteiligungsgeflecht nach dem erfolgreichen Übernahmeangebot neu ordnen. Er hatte sich im Machtkampf mit dem ehemaligen Aufsichtsratschef von Constantin, Dieter Hahn, durchgesetzt. Burgener prüft laut der Angebotsunterlage, ob die Geschäfte von Constantin Medien und Highlight Communications unter dem Dach der HLEE wieder vereint werden könnten. Der Sportvermarkter TEAM sowie der Filmproduzent Constantin Film (“Fack ju Göhte”), ehemals Teil von Constantin Medien, gehören Highlight Communications. Constantin Medien hält noch 32,7 Prozent an Highlight Communications. Die Überkreuz-Beteiligungen würden dann abgebaut. Ob es dazu komme, sei aber ungewiss.

Studhalter sitzt allerdings derzeit in Untersuchungshaft in Nizza. Gegen ihn wird wegen Steuerhinterziehung im Zusammenhang mit Immobiliengeschäften an der Cote d‘Azur ermittelt. Er gilt als Vertrauter des russischen Oligarchen Suleiman Kerimow, der im November in Südfrankreich verhaftet wurde, inzwischen gegen Kaution aber auf freiem Fuß ist.[nL8N1PA4GO]

Der Vorstandsvorsitzende der Constantin Medien AG, Olaf Schröder, bewertete die “neue Aktionärsstruktur mit den nun klaren Mehrheitsverhältnissen” positiv. “Auf dem von uns eingeschlagenen Weg der Fokussierung auf das Segment Sport kann es nur hilfreich sein, wenn wichtige Maßnahmen zur Umsetzung der strategischen Ziele der Constantin Medien-Gruppe effizient beschlossen und implementiert werden können”, sagte er.