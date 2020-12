Scholz erwartet schnell grünes Licht vom Bundestag für EU-Coronafonds

German Finance Minister Olaf Scholz attends a news conference following talks with state leaders to discuss anti-coronavirus measures at the Chancellery in Berlin, Germany December 13, 2020. Bernd von Jutrczenka/Pool via REUTERS

Berlin (Reuters) - Bundesfinanzminister Olaf Scholz rechnet beim geplanten europäischen Corona-Aufbaufonds mit einer raschen Ratifizierung in Deutschland.

“Es wird zügig gehen, so ist mein Eindruck”, sagte der SPD-Politiker am Mittwoch in Berlin. Natürlich solle sich der Bundestag aber die nötige Zeit nehmen. Mit dem 750 Milliarden Euro schweren EU-Hilfstopf soll die europäische Wirtschaft nach der Coronavirus-Krise wieder in Schwung kommen. Scholz sprach von einem kräftigen Schub. Dieser stockte allerdings zuletzt in der Umsetzung. Bis die Gelder am Ende fließen können, wird mehr Zeit vergehen als anfangs erhofft.

Das Kabinett hatte am Mittwoch den sogenannten Aufbau- und Resilienzplan gebilligt, quasi die nationale Umsetzung der geplanten Maßnahmen. “Darin wird die Verwendung der Mittel festgelegt, die Deutschland aus dem EU-Aufbaufonds erhält”, erklärte Scholz. Deutschland werde dabei ein klares Signal senden und über die Vorgaben der EU noch hinausgehen: 40 Prozent der Gelder oder rund elf Milliarden Euro würden in den Klimaschutz gesteckt, etwa zur Förderung von Wasserstoff, Elektro-Mobilität und energetischen Gebäudesanierungen. Weitere 40 Prozent stünden für eine stärkere Digitalisierung zur Verfügung.