CSU-Nachwuchs rebelliert gegen Seehofer und feiert Söder

Erlangen/Berlin (Reuters) - Die Jugendorganisation der CSU will nicht für einen Spitzenkandidaten Horst Seehofer in den bayerischen Landtagswahlkampf im kommenden Jahr ziehen.

Bavarian Prime Minister and head of the Christian Social Union (CSU) Horst Seehofer (R) listens to Bavarian Finance Minister Markus Soeder (C) during a CSU party congress in Munich, Germany November 20, 2015. REUTERS/Michaela Rehle (GERMANY - Tags: POLITICS)

Während der CSU-Chef am Samstag in Berlin mit CDU, FDP und Grünen die Gespräche über eine Regierungskoalition fortsetzte, brach sich auf der Landesversammlung der Jungen Union in Erlangen der Unmut über den 68-Jährigen Bahn. Nach dem Debakel der CSU bei der Bundestagswahl forderte die JU als erster großer Parteiverband den Ministerpräsidenten in offener Abstimmung zum Rückzug auf.

Seehofers Rivale Markus Söder, dem viele in der CSU die größten Chancen auf Seehofers Nachfolge einräumen, ließ sich am Samstagsabend auf einer Party der JU in Erlangen feiern. Die diesjährige Landesversammlung zeige eine “besondere Wirkung”, sagte der bayerische Finanzminister unter dem Applaus und “Markus, Markus”-Rufen der Parteijugend. Der 50-Jährige, den Seehofer selbst als Nachfolger für ungeeignet hält, lobte, die bayerische JU habe “Rückgrat” bewiesen. Söder will zum Abschluss der Versammlung am Sonntag eine Rede halten.

Seehofers Vertraute Joachim Herrmann und Manfred Weber warben am Nachmittag als Redner um Verständnis für Seehofers Absage an einen Auftritt in Erlangen, widersprachen aber nicht der JU-Forderung nach einem Personalwechsel. Seehofer begründete sein Fernbleiben mit den Jamaika-Gesprächen und erklärte in Berlin zu der Personaldebatte: “Wenn die Sondierungen abgeschlossen sind, werde ich mich dazu äußern.”

“Für einen Erfolg bei der Landtagswahl im kommenden Jahr braucht es einen glaubwürdigen personellen Neuanfang”, heißt es in dem am Samstag mehrheitlich gefassten Beschluss der bayerischen JU. “Bei allen Verdiensten, die sich Horst Seehofer zweifellos in vielen Jahrzehnten für die CSU, Bayern und Deutschland erworben hat, muss er jetzt den Weg bahnen für einen geordneten Übergang an der Spitze der Staatsregierung.” Rund zwei Drittel der rund 300 Delegierten stimmten per Handzeichen mit Ja, rund ein Drittel mit Nein. Bei Wahlkämpfen stellt der Parteinachwuchs traditionell einen Großteil der Helfer.

Seit den Stimmenverlussten der CSU bei der Bundestagswahl wachsen in der Partei Zweifel, ob sie unter Seehofer bei der Landtagswahl im Herbst 2018 ihre absolute Mehrheit verteidigen kann. Die Alleinregierung wird in der bayerischen Regionalpartei als wesentlich für ihre Sonderrolle im Bund angesehen. Forderungen nach einer Ablösung Seehofers waren bereits aus drei der zehn CSU-Bezirksverbänden nach nichtöffentlichen Gremiensitzungen laut geworden. Formelle Beschlüsse dazu wurden in den Bezirken Oberpfalz, Oberfranken und München aber nicht gefasst.

Die CSU hat bei der Bundestagswahl mit 38,8 Prozent der Stimmen in Bayern ihr schwächstes Wahlergebnis seit fast 60 Jahren eingefahren. Seehofer hat die Partei mehrfach aufgefordert, Personaldiskussionen bis zum Abschluss der Berliner Sondierungsgespräche zurückzustellen. Der CSU-Chef hat bisher erklärt, er wolle sich auf dem Parteitag Mitte Dezember zur Wiederwahl stellen und die CSU auch als Spitzenkandidat in die Landtagswahl führen. Auf dem Parteitag sind nach JU-Angaben von insgesamt rund 950 CSU-Delegierten rund 150 gleichzeitig JU-Mitglieder.

Seehofer sorgte bei der JU für Verärgerung, als er eine Einladung zu der dreitägigen Versammlung als Redner ausschlug. Die Bekanntgabe der Absage wurde auf der Versammlung am Freitagabend mit Buhrufen quittiert. Mit großem Applaus honorierte der CSU-Nachwuchs in Erlangen hingegen Reden von Bayerns Innenminister Herrmann und dem Europapolitiker Weber.

Vor einer Personaldiskussion müssten in den kommenden zwei Wochen die Koalitionssondierungen abgeschlossen werden, sagte Herrmann, der dort selbst der CSU-Delegation angehört. “Ich denke, dass sich der Diskussion dann auch niemand verweigern wird”, sagte Herrmann, der zu Seehofers engsten Gefolgsleuten zählt. Weber erklärte, eine Durchsetzung von CSU-Positionen im Bund sei wesentlich für das Abschneiden der Partei bei der Landtagswahl im kommenden Jahr. “Die Glaubwürdigkeitsfrage wird heute in diesen Gesprächen entschieden”, sagte Weber. Starken Beifall erhielten die beiden CSU-Vorstandsmitglieder für ihre Aussage, die CSU werde nur geschlossen erfolgreich sein.