Rundfunk - Söder soll bayerischer Ministerpräsident werden

München (Reuters) - CSU-Chef Horst Seehofer will nach einem Bericht des Bayerischen Rundfunks das Amt des bayerischen Ministerpräsidenten an seinen Rivalen Markus Söder abgeben.

Bavarian Finance Minister Markus Soeder arrives for a cabinet meeting in Munich, Germany, November 21, 2017. REUTERS/Michael Dalder

Der 68-jährige Seehofer wolle aber Parteichef bleiben, berichtete der Sender am Donnerstag ohne Angabe von Quellen. Seehofer traf am Mittag in München mit der einflussreichen CSU-Landtagsfraktion zusammen, um über die Koalitions-Sondierungen in Berlin zu berichten. Am Abend kommt der Partei-Vorstand zusammen. Zuvor hatte Seehofer eine Entscheidung über die personelle Aufstellung der Partei für den Donnerstagabend in Aussicht gestellt. Er strebe eine einvernehmliche Lösung in Harmonie und Kameradschaft an. Seine Gespräche mit den wichtigen Beteiligten liefen aber noch.