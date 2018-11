Seehofer will auf Parteitag im Januar CSU-Vorsitz abgeben

German Interior Minister Horst Seehofer attends a news conference in Bautzen, Germany November 12, 2018. REUTERS/Matthias Rietschel

München (Reuters) - Horst Seehofer will den CSU-Vorsitz am 19. Januar abgeben. An diesem Tag sei ein Sonderparteitag mit der Neuwahl des Parteivorsitzenden vorgesehen, teilte Seehofer am Freitag mit.

“Auf dem Sonderparteitag wird die Parteibasis ausreichend Gelegenheit erhalten, darüber zu diskutieren, wie die CSU wieder mehr Vertrauen in der Bevölkerung gewinnen kann”, erklärte der 69-Jährige. Zur Vorbereitung des Parteitags werde der CSU-Vorstand am 17. Dezember tagen. Als mögliche Anwärter für den CSU-Vorsitz gelten Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und der Europaabgeordnete Manfred Weber.

Seehofer hatte bereits am Montag angekündigt, den CSU-Vorsitz niederzulegen, aber Bundesinnenminister zu bleiben. Bei einer internen Sitzung der engeren Parteiführung am Sonntag hatte er Teilnehmerkreisen zufolge allerdings auch erklärt, dass er ein Festhalten an seinem Ministeramt ohne den Parteivorsitz auf Dauer nicht für sinnvoll halte. Diese Äußerung war von Teilnehmern so verstanden worden, dass Seehofer nicht bis zum regulären Ende der Legislaturperiode im Jahr 2021 Minister bleiben wolle.