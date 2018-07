Bauernpräsident spricht von Dürreschäden in Milliardenhöhe

Berlin (Reuters) - Bauernpräsident Joachim Rukwied hat die Forderung nach Soforthilfen des Bundes für die von der Dürre betroffenen Landwirte erneuert.

Farmer Holger Lampe holds a sunflower plant in a dried out sunflowers field near Breydin, Germany, July 30, 2018. REUTERS/Fabrizio Bensch

“Die Schäden in der Landwirtschaft durch Trockenheit und Hitze gehen in die Milliarden”, sagte Rukwied am Dienstag im ZDF-Morgenmagazin. Allein bei Getreide dürften die Verluste sich auf 1,4 Milliarden Euro in diesem Jahr belaufen. Auch andere Agrar-Bereiche seien betroffen. Die Schäden seien immens. Die Landwirtschaft könne das nicht verkraften. “Und deshalb muss die Politik uns jetzt unterstützen.”

Nötig seien zum Einen direkte Hilfen von Bund und Ländern für Landwirte, deren Ernten um über 30 Prozent im mehrjährigen Vergleich gesunken seien. “Dafür muss der Notstand ausgerufen werden vom Bund und den Bundesländern”, sagte er. Zum Zweiten müssten auch Landwirte, deren Ernteerträge in geringerem Maße zurückgegangen seien, geholfen werden und zwar konkret durch 100 Millionen Euro mehr im Jahr an Zuschüssen für die Berufsgenossenschaften in den nächsten Jahren. Schließlich sollte eine steuerfreie Risikorücklage für die Landwirte ermöglicht werden, um ihnen die Chance zu geben, einen Finanz-Puffer für schlechte Zeiten anzulegen. Rukwied sieht durch solche Hilfen keine Sonderbehandlung der Landwirte in Deutschland gegenüber anderen Wirtschaftsbereichen. So sei anderen Branchen schon durch Konjunkturprogramme in früheren Zeiten geholfen worden. “Wir sind kein Sektor, der hier eine Einzelstellung genießt”, sagte er. Im Übrigen stehe die Agrarwirtschaft in massivem Wettbewerb, auch international.

Die Bundesregierung will über das Vorliegen einer Notlage und damit die Möglichkeit von Soforthilfen erst entscheiden, wenn im August der Erntebericht vorliegt. Am Mittwoch will sich aber das Kabinett mit den Folgen der aktuellen Dürre in weiten Teilen des Landes beschäftigen.