Ministerium - Länder müssen schnell Daten über Dürreschäden liefern

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung braucht für Dürrehilfen an die Landwirte so schnell wie möglich von den Ländern die notwendigen Daten.

A farmer harrows a dried out field near Geinsheim, Germany, July 30, 2018. REUTERS/Ralph Orlowski

Nur dann könne der Bund auch schnell handeln, erklärte der Parlamentarische Staatssekretär Michael Stübgen am Dienstag nach einem Krisentreffen von Bund und Ländern zu den diesjährigen Witterungsschäden. Bei dem Treffen auf Initiative der Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft, Julia Klöckner, sei klargeworden, “dass die Betroffenheit der Landwirte in Deutschland sehr unterschiedlich ist, aber insbesondere die Hitzewelle der letzten drei Wochen die Situation überall extrem verschärft hat”, erklärte Stübgen. Am Mittwoch werde Klöckner dem Bundeskabinett über den aktuellen Sachstand berichten.

Meinungsverschiedenheiten gab es darüber, wann über Hilfen entschieden werden solle. Klöckner beharrte vor der Expertenrunde darauf, Hilfen des Bundes müssten vom Erntebericht Ende August abhängig gemacht werden. Dagegen forderten ihre Ressortkollegen aus den Ländern rasche Zahlungen.

Im ZDF bekräftigte Bauernpräsident Joachim Rukwied, die Schäden würden in die Milliarden Euro gehen. “Deshalb muss die Politik jetzt uns unterstützen.”