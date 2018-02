Daimler und BAIC planen Milliarden-Investition in China

Frankfurt/Hongkong (Reuters) - Mitten in der Aufregung um den Einstieg des chinesischen Autobauers Geely bei Daimler kündigen der Stuttgarter Autobauer und sein chinesischer Partner BAIC Motor eine Milliarden-Investion in China an.

Zusammen wollen sie mehr als 1,9 Milliarden Dollar in den Ausbau der Produktionskapazitäten in China investieren, um der Nachfrage im größten Automarkt der Welt nachzukommen, wie BAIC am Sonntag mitteilte. Ein Daimer-Sprecher erläuterte, dazu werde ein existierender Standort von BAIC umgebaut und in das Gemeinschaftsunternehmen Beijing Benz Automotive eingebracht. Die Pläne hätten nichts mit dem Einstieg von Geely bei Daimler zu tun. In dem Werk sollen verschiedene Mercedes-Modelle produziert werden, inklusive Elektro-Autos.

Daimler hatte am Freitag bestätigt, dass Geely mit 9,69 Prozent bei dem Stuttgarter Konzern eingestiegen ist. Damit ist Chinas größter privater Autobauer nun der größte Anteilseigner von Daimler. Geely-Haupteigner Li Shufu will so eine Allianz für autonomes Fahren und Elektroantriebe schmieden. Langjähriger Partner in China von Daimler ist allerdings BAIC.