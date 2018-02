Frankfurt (Reuters) - Der überraschende Aufstieg des chinesischen Autobauers Geely zum Großaktionär von Daimler ruft die Finanzaufsicht Bafin auf den Plan.

“Wie in anderen vergleichbaren Fällen sehen wir uns natürlich an, ob die Stimmrechtsveränderungen bei Daimler rechtzeitig gemeldet wurden”, sagte eine Bafin-Sprecherin am Montag. Geely-Eigner Li Shufu hatte am Freitag überraschend eine Beteiligung von 9,69 Prozent an dem Stuttgarter Autokonzern bekanntgegeben.