Mitsubishi und NTT kaufen sich bei Kartendienst Here ein

A man walks near Mitsubishi cars as he visits Tokyo Motor Show in Tokyo, Japan October 24, 2019. REUTERS/Soe Zeya Tun

Frankfurt (Reuters) - Die japanischen Konzerne Mitsubishi und NTT wollen sich in großem Stil bei dem von deutschen Autobauern kontrollierten Kartendienst Here Technologies einkaufen.

Der Autobauer Mitsubishi und der Telekommunikationskonzern Nippon Telegraph and Telephone (NTT) wollten gemeinsam eine Beteiligung von 30 Prozent an Here erwerben, teilte Here am Freitag mit. Die beiden japanischen Großkonzerne würden über ihre neu gegründete, gemeinsam gehaltene Holdinggesellschaft COCO Tech Holding mit Sitz in den Niederlanden in den in Amsterdam ansässigen Kartendienst investieren. Finanzielle Details wurden zunächst nicht bekannt. Here wurde von den deutschen Autobauern BMW, Daimler und VW gekauft, um das autonome Fahren voranzutreiben. Die Hersteller hatten immer wieder betont, weitere Partner bei Here aufnehmen zu wollen.