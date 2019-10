Bericht - Mercedes muss neues E-Auto EQC zurückrufen

A man wipes down a Mercedes Benz EQC 400 4Matic electric vehicle at the Canadian International AutoShow in Toronto, Ontario, Canada, February 13, 2019. REUTERS/Mark Blinch

Frankfurt (Reuters) - Bei der erst in diesem Jahr angelaufenen Produktion des neuen Elektroautos von Mercedes EQC ist schon ein Rückruf notwendig.

Bolzen im Vorderachs-Differentialgetriebe könnten brechen und das Getriebe blockieren oder beschädigen, berichtete das Fachblatt “kfz-betrieb” am Dienstag unter Berufung auf einen Sprecher von Daimler. Das Auto müsse einen Tag in die Werkstatt, um den kompletten elektrischen Antriebsstrang an der Vorderachse auszutauschen. Betroffen seien knapp 1700 Exemplare, davon 571 in Deutschland. Beim EQC gebe es außerdem wie bei vier anderen Mercedes-Modellen Problemen bei der Airbagbefestigung. Daimler war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Der EQC ist das erste Modell der neuen reinen Elektroautos der Marke mit dem Stern. Für den europäischen Markt wird er seit Mai im Werk Bremen gebaut. Weitere Produktionsstandorte in Deutschland, China und den USA sollen später hinzukommen. Mercedes hatte in diesem Jahr bereits mit erheblichen technischen Problemen bei Produktanläufen für SUVs in den USA zu kämpfen.