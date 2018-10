Daimler-Finanzchef kündigt überraschend Abschied für Ende 2019 an

Berlin (Reuters) - Daimler-Finanzvorstand Bodo Uebber hat überraschend seinen Abschied für Ende des nächsten Jahres angekündigt.

Bodo Uebber, CFO of Daimler AG attends the car maker's annual news conference in Stuttgart, Germany, February 2, 2017. REUTERS/Michaela Rehle

Uebber habe dem Aufsichtsratsvorsitzenden Manfred Bischoff mitgeteilt, “dass er eine Verlängerung seiner bis Dezember 2019 laufenden Bestellung nicht anstrebt”, teilte der Stuttgarter Autobauer am Sonntagabend mit. Einen Grund nannte das Unternehmen zunächst nicht. Erst im vergangenen Monat hatte Daimler beschlossen, dass der langjährige Vorstandschef Dieter Zetsche (65) seinen Posten im Mai 2019 an den bisherigen Forschungschef Ola Källenius übergibt. Der 49-jährige Schwede wird der erste ausländische Vorstandschef an der Spitze von Daimler und erbt von Zetsche auch die Leitung der Pkw-Sparte Mercedes-Benz. Der Konzern plant für 2019 einen radikalen Umbau: Es solle eine Muttergesellschaft mit den selbstständigen Pkw-, Lkw- und Dienstleistungstöchtern entstehen.

Mit dem Umbau entstehen unter dem Dach der Daimler AG drei unabhängige Einheiten. Ziel ist eine größere Flexibilität beim Wandel der Branche hin zu Elektromobilität, selbstfahrenden Autos und Mobilitätsdienstleistungen. Daimler will dadurch auch in der Lage sein, leichter Kooperationen und Partnerschaften in einzelnen Geschäftsfelder einzugehen.