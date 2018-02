Daimler rechnet mit stagnierendem Gewinn 2018

Stuttgart (Reuters) - Nach dem Gewinnsprung im vergangenen Jahr traut sich Daimler wegen der steigenden Investitionen 2018 kein neues Ergebnisplus zu.

Das Ergebnis vor Steuern und Zinsen (Ebit) werde voraussichtlich auf dem Vorjahresniveau von knapp 15 Milliarden Euro erwartet, erklärte das Unternehmen am Donnerstag. Absatz und Umsatz sollen zwar leicht steigen. Doch die hohen Vorleistungen für etliche neue Modelle und Technologien dämpften das Ergebnis. Im vergangenen Jahr stieg das Ebit um 14 Prozent bei einem Umsatzplus von sieben Prozent auf 164,3 Milliarden Euro. “Jetzt sind wir in der Gestaltungsphase für die Zukunft”, erklärte Vorstandschef Dieter Zetsche. Daimler agiere aus einer Position der Stärke.

Insgesamt verkauften die Schwaben 3,27 Millionen Pkw und Nutzfahrzeuge, ein Absatzzuwachs um neun Prozent. Vor allem neue SUV-Modelle von Mercedes-Benz waren gefragt, und das Lkw-Geschäft erholte sich nach der Schwächephase 2016. “Wir haben unseren Trend vom profitablen Wachstum fortgesetzt und erneut Bestwerte bei Absatz, Umsatz und Ergebnis erzielt”, sagte Daimler-Finanzchef Bodo Uebber.

Der Dax-Konzern traf damit beim Jahresergebnis die Erwartungen von Analysten, schnitt im vierten Quartal aber etwas schlechter ab als vorhergesagt[nL8N1PL41H]. Von Oktober bis Dezember erwirtschaftete Daimler 3,47 Milliarden Euro und damit soviel wie vor Jahresfrist. Die Ebit-Marge im Pkw-Geschäft sackte um einen Prozentpunkt auf 9,7 Prozent ab, so dass auch im Gesamtjahr die begehrte Schwelle von zehn Prozent nicht erreicht werden konnte. Die Daimler-Papiere notierten vorbörslich 1,3 Prozent im Minus.

Unter dem Strich verdiente der Fahrzeughersteller im vorigen Jahr 10,9 Milliarden Euro und damit 24 Prozent mehr, was zum Teil am Buchgewinn durch die Steuerreform in den USA lag. Die Dividende soll auf 3,65 Euro je Aktie von 3,25 Euro im Jahr zuvor steigen. Auch die Beschäftigten profitieren vom Gewinnanstieg: Die 130.000 anspruchsberechtigten Tarifmitarbeiter in Deutschland erhalten Bonuszahlungen von bis zu 5700 Euro.