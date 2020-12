Daimler zahlt Mitarbeitern 1000 Euro Corona-Bonus

FILE PHOTO: An A-class model of German car manufacturer Mercedes Benz at the production line of the Daimler factory in Rastatt, Germany, February 4, 2019. REUTERS/Kai Pfaffenbach/File Photo

Hamburg (Reuters) - Daimler zahlt seinen gut 160.000 Mitarbeitern in Deutschland bis zu 1000 Euro Corona-Bonus.

Mit der Sonderzahlung wolle man das hohe Engagement würdigen und persönliche Belastungen ausgleichen, erklärte der Stuttgarter Konzern am Dienstag. Der Bonus, den der Vorstand in Abstimmung mit dem Betriebsrat beschlossen habe, solle mit dem Dezember-Entgelt gezahlt werden und sei steuer- und sozialversicherungsfrei. Tarifbeschäftigte erhalten 1000 Euro, Teilzeitbeschäftigte bekommen die Summe zeitanteilig und Auszubildende je 300 Euro. Die Prämie stehe in keinem Zusammenhang mit den laufenden Verhandlungen über Umstrukturierungen an den Standorten, sagte eine Sprecherin.