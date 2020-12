Daimler besiegelt Verkauf von französischem Smart-Werk an Ineos

FILE PHOTO: The Daimler logo is seen before the carmaker's annual shareholder meeting in Berlin, Germany, April 5, 2018. REUTERS/Hannibal Hanschke/File Photo

Hamburg (Reuters) - Daimler hat den Verkauf des Smart-Werks im französischen Hambach an das britische Unternehmen Ineos Automotive unter Dach und Fach gebracht.

Ineos werde die Gesellschaftsanteile an der Tochter smart France nach Klärung letzter Details in den nächsten Wochen übernehmen, teilte der Stuttgarter Autokonzern am Dienstag mit. Auf Basis des Abschlusses würden im vierten Quartal keine wesentlichen negativen Effekte für das Ergebnis erwartet. Ineos werde die Produktion der aktuellen zweisitzigen Smart-Elektromodelle in Hambach fortführen. Das britische Unternehmen will dort ab Ende nächsten Jahres außerdem den SUV Grenadier bauen. Dadurch würden die etwa 1300 Arbeitsplätze in dem Werk gesichert.