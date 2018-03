Daimler übernimmt Carsharing-Dienst Car2Go komplett

Frankfurt (Reuters) - Daimler ist nun alleiniger Besitzer der Carsharing-Firma car2go und könnte so den Weg ebnen für eine mögliche Fusion mit der BMW-Tochter DriveNow.

Der Stuttgarter Autokonzern kaufte dem französischen Autovermieter Europcar dessen Anteil an dem Gemeinschaftsunternehmen von 25 Prozent ab. Die Franzosen erhielten dafür 70 Millionen Euro, wie Europcar am Donnerstag mitteilte. car2go war 2012 von den beiden Konzernen gegründet worden, von Anfang an hatte Daimler drei Viertel gehalten, der Rest gehörte den Franzosen. “In den letzten Monaten haben wir mit gezielten Investitionen in Mobilitätsdienste unser Portfolio erweitert”, sagte Jörg Lamparter, bei Daimler zuständig für Mobilitätsdienste. Mit der kompletten Übernahme von car2go folge man nun dieser Strategie.

In der Branche wird derzeit über die Gründung eines Carsharing-Riesen spekuliert. Ein hochrangiger Automanager hatte der Nachrichtenagentur Reuters vor gut einem Monat gesagt, dass BMW und Daimler ihre Carsharing-Dienste zusammenlegen wollen. Gespräche über eine Fusion der Töchter seien kurz vor dem Abschluss. BMW bringe seine Töchter Drive Now und Park Now, Daimler sein Car2Go-Geschäft in die gemeinsame Firma ein. BMW hatte Ende Januar bekanntgegeben, vom Autovermieter Sixt dessen Anteile an der Carsharing-Firma Drive Now zu übernehmen. Sixt hat inzwischen ein Konkurrenzangebot angekündigt, lässt Details aber noch offen.

Viele Autobauer wollen weg vom reinen Verkauf von Fahrzeugen hin zum Angebot von Dienstleistungen rund ums Auto. Carsharing verzeichnete in den vergangenen Jahren starken Zulauf; allerdings verdienen die Firmen bisher kaum etwas an der auf Minuten genau abgerechneten Kurzzeitmiete. Pkw-Bauer sehen in dem Service einen Einstieg für potenzielle Kunden.