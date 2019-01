Daimler steigert Lkw-Absatz 2018

Daimler's new Mercedes-Benz heavy-duty truck "Arocs" is pictured during its world premiere in Munich January 28, 2013. REUTERS/Michael Dalder (GERMANY - Tags: TRANSPORT BUSINESS)

Frankfurt (Reuters) - Daimler hat dank hoher Nachfrage in Nordamerika und Asien 2018 mehr Lastwagen verkauft als im Vorjahr.

“Mit deutlich über 500.000 Lkw haben wir das höchste Absatzniveau der letzten zehn Jahre erreicht”, erklärte der Chef von Daimler Trucks, Martin Daum, am Donnerstag. Die genaue Zahl werde mit der Bilanz am 6. Februar bekannt gegeben. Von Januar bis November sei der Absatz um elf Prozent auf knapp 467.000 Fahrzeuge gestiegen. Im Vorjahr hatte der weltweit größte Hersteller von mittleren und schweren Lastwagen gut 470.000 Einheiten losgeschlagen.

Nach elf Monaten fuhren die Schwaben an ihrem wichtigsten Markt Nordamerika mit den Marken Freightliner, Western Star und Thomas Built Buses ein Plus von 15 Prozent ein. In Asien steigerte Daimler den Absatz um zwölf Prozent mit hohen Zuwächsen in Indonesien und Indien, während die Verkaufszahlen in Japan stagnierten und in China, dem weltweit größten Nutzfahrzeugmarkt, sanken. In Europa behauptete Daimler seine Marktführerschaft mit einem Absatzanstieg um vier Prozent per Ende November.