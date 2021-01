Delivery Hero will mit Kapitalerhöhung Milliardensumme einsammeln

FILE PHOTO: The Delivery Hero's logo is pictured at its headquarters in Berlin, Germany, August 18, 2020. REUTERS/Fabrizio Bensch/File Photo

Frankfurt (Reuters) - Der Essenslieferdienst Delivery Hero will über Nacht bei großen Investoren eine Milliardensumme für die nächsten Übernahmen einsammeln.

Das Berliner Unternehmen bietet 9,44 Millionen neue Aktien an, wie Delivery Hero am Mittwoch nach Börsenschluss mitteilte. Das sind 4,7 Prozent des Grundkapitals. Zum Schlusskurs von 138,35 Euro könnte das Berliner Unternehmen damit 1,3 Milliarden Euro einnehmen. Einer der begleitenden Banken zufolge waren die Ordernücher schon nach gut einer halben Stunde gefüllt. Die seit dem vergangenen Jahr im Leitindex Dax notierte Aktie hatte am Dienstag ein Allzeithoch erreicht. Im Frankfurter Späthandel gab sie um sieben Prozent nach.

Das Management um Vorstandschef Niklas Östberg will das frische Geld unter anderem für “sich möglicherweise bietende attraktive Investitionsmöglichkeiten nutzen”, wie es in der Mitteilung hieß. Delivery Hero hatte erst kurz vor dem Jahreswechsel grünes Licht von den südkoreanischen Kartellbehörden für die Übernahme des dortigen Lieferdienst-Marktführers Woowa erhalten. Das Unternehmen zahlt den 3,6 Milliarden Euro schweren Zukauf allerdings zum Teil in eigenen Aktien.