Fintech Deposit Solutions expandiert in die USA

Berlin (Reuters) - Das vom US-Finanzinvestor Peter Thiel und der Deutschen Bank unterstützte Startup Deposit Solutions expandiert in die USA.

Mit dem Portal savebetter.com wolle man sich ein Stück vom riesigen US-Markt für Spareinlagen abschneiden, kündigte der Chef und Gründer der Hamburger Banking-Plattform für Spareinlagen, Tim Sievers, im Gespräch mit Reuters am Dienstag an. “Es wird eine Herausforderung”, sagte Sievers angesichts des Vorhabens, als deutsches Startup in der weltgrößten Volkswirtschaft Fuß zu fassen. Peter Thiel macht großes Potenzial aus: “Deposit Solutions kann für das Einlagengeschäft tun, was Paypal für das Zahlungsgeschäft getan hat.”

Bisher vernetzt Deposit Solutions mehr als 150 Geldhäuser aus mehr als 20 Ländern miteinander und operiert Plattformen wie Zinspilot, Savedo oder SaveBetter. Bei der jüngsten Finanzierungsrunde im vergangenen Jahr wurde Deposit Solutions, das sich an Privatkunden wie auch Banken richtet, mit mehr als einer Milliarde Euro bewertet. In Deutschland ist nur das ebenfalls von Thiel unterstützte Fintech N26 mehr wert. Angaben zu Einnahmen macht Deposit Solutions nicht, das sein Geld vor allem aus Lizenzgebühren und Provisionszahlungen speist. Einer der Startup-Konkurrenten ist das in Deutschland für seine Marke “Weltsparen” bekannte Fintech Raisin, das inzwischen ebenfalls in den USA aktiv ist.