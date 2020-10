Mehrheitsaktionär Beier reduziert Dermapharm-Beteiligung

FILE PHOTO: Euro currency bills are pictured at the Croatian National Bank in Zagreb, Croatia, May 21, 2019. REUTERS/Antonio Bronic/File Photo

München (Reuters) - Dermapharm-Mehrheitsaktionär und Aufsichtsratschef Wilhelm Beier hat einen weiteren Teil seines Aktienpakets an dem Pharmaunternehmen zu Geld gemacht.

Die Familienholding Themis platzierte über Nacht einen Anteil von zehn Prozent an Dermapharm bei institutionellen Investoren und nahm damit knapp 248 Millionen Euro ein, wie die mit dem Verkauf beauftragte Investmentbank Berenberg am Mittwoch mitteilte. Themis gibt mit dem Verkauf seine Sperrminorität an Dermapharm auf und hält nun noch gut 65 Prozent der Anteile. Beier hatte das Unternehmen mit Sitz in Grünwald bei München 2018 an die Börse gebracht und damals 269 Millionen Euro für ein Viertel der Anteile kassiert.

Damals waren die Aktien zu je 28 Euro ausgegeben worden, am Mittwoch wurde Beiers Paket zu 46 Euro je Aktie zugeteilt. Das war ein Abschlag von knapp sechs Prozent zum Xetra-Schlusskurs vom Dienstag. Die Dermapharm-Aktie hatte zuletzt einen Schub bekommen, nachdem die Firma dem Mainzer Biotechunternehmen BioNTech bei der Produktion von dessen potenziellem Corona-Impfstoff helfen soll. Dermapharm ist vor allem als Hersteller von Medikamenten gegen Hautkrankheiten, Nahrungsergänzungsmitteln und Medizinprodukten sowie als Re-Importeur von Arzneimitteln bekannt.

Um die anderen Aktionäre vor Kursdruck zu schützen, hat sich Themis dazu verpflichtet, in den nächsten zwölf Monaten ohne die Zustimmung der Banken keine weiteren Anteile auf den Markt zu werfen.